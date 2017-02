Básicos da cozinha: como fazer caldo de carne

Dissolver o cubinho pronto é mais rápido, mas bem menos saudável e gostoso. Prepare uma quantidade grande, congele em pequenas porções e use em cozidos, molhos e arrozes.

Pronto em 3 horas

Rende 3 litros

Você vai precisar de: 2 kg de músculo em cubos grandes, 1/2 litro de molho de tomate, 4 dentes de alho em pedaços, 1/2 cenoura em rodelas, 1/2 cebola em pedaços, 2 talos de salsão em pedaços, 1 ramo de tomilho, 4 colheres (sopa) de óleo de milho, 1 talo de alho poró em pedaços, 6 litros de água,

1. Em uma assadeira antiaderente, leve a carne ao forno preaquecido a 200ºC até que fique bem escura. Reserve.

2. Em uma panela grande, em fogo médio, doure a cebola, a cenoura, o salsão, o alho e o alho-poró no óleo de milho.

3. Junte a carne e misture.

4. Junte o molho de tomate o louro, o tomilho e a água. Cozinhe, em fogo baixo, até o líquido reduzir à metade.

5. Coe o caldo pressionando os legumes e a carne contra a peneira para tirar o máximo de líquido.

6. Volte o caldo ao fogo médio até encorpar. Use no preparo desejado ou guarde em potes, no freezer, por até três meses.