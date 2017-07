As receitas de inverno mais amadas do Brasil, segundo o Pinterest

Com a chegada do inverno, nada melhor do que se deliciar com comidas que nos despertam conforto e bem-estar – as chamadas comfort foods – para enfrentar os dias frios. E a internet está recheada de dicas para preparar delícias como o baião de dois, a galinhada, o escondidinho, entre outros pratos.

Sabendo disso, o Pinterest selecionou as receitas de comfort foods que mais fazem sucesso na rede social para esquentar o corpo e deixar o estômago alegre. Confira:

Molho bolonhesa

Que tal um molho bolonhesa para finalizar o macarrão ou a lasanha de domingo?

Ingredientes

3 colheres (sopa) de azeite

400 ml de caldo de carne

½ xícara de vinho tinto seco

1 lata de tomates pelados

1 cenoura pequena picada amassada

1 talo de aipo

1 cebola média picada

50g bacon picado

250g de patinho picado na ponta de faca

250g de pernil de porco picado na ponta de faca

2 dentes de alho picados

1 xícara de leite

Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de fazer

Aqueça bastante um panela larga.

Frite o bacon até ele começar a dourar.

Em seguida adicione a cebola, o aipo, o alho e refogue.

Acrescente as duas carnes e siga refogando.

Depois, junte o vinho na mistura e cozinhe mexendo os ingredientes até secar todos os líquidos.

Adicione metade do caldo de carne, os tomates pelados e o sal.

Tampe a panela, baixe o fogo e deixe cozinhar por 2h mexendo esporadicamente.

Se necessário, acrescente mais caldo.

Com o molho mais sequinho, acrescente o leite, misture e deixe ferver em fogo baixo com a panela destampada.

Espere o caldo reduzir para obter um molho levemente cremoso.

Sirva em suas massas, lasanhas e muito mais.

Sopa de capeletti in brodo vapt vupt

Sopas quentinhas são sempre bem-vindas em dias frios.

Ingredientes

4 a 5 dentes de alho picados

1 a 2 colheres (sopa) azeite

1 colher (sobremesa rasa) de coloral

250g de Capelettide Queijo (frango ou carne)

500ml de caldo de frango ou carne

Modo de fazer

Numa panela, coloque fio de azeite e o alho, picados ou amassados.

Deixe o alho amarelar – não deixe dourar para não amargar o caldo.

Coloque o coloral em pó.

Acrescente o capeletti.

Junte o caldo.

Deixe ferver por cerca de 5 minutos ou até que o macarrão esteja al dente.

Sirva com torradinhas, polvilhe cebolinha picada polvilhada e parmesão ralado.

Galinhada Cremosa

A galinhada é um prato completo, ideal para ser saboreado pela família.

Ingredientes

2 coxas de frango sem pele

2 sobre-coxas de frango desossadas e picadas em cubos

10 colheres (sopa) de arroz

¼ xícara (chá) de alho-poró

4 colheres (sopa) de milho

100g de bacon picado

1 xícara (chá) de água

2 tomates picados sem sementes

3 colheres (sopa) de cream cheese

½ colher (chá) de páprica doce

½ colher (chá) de açafrão da terra (Cúrcuma)

Salsinha

Sal

Modo de fazer

Corte e limpe os pedaços de frango.

Tempere o frango com limão, sal, pimenta do reino, mostarda e deixe descansar por 25 minutos (quanto mais tempo ficar no tempero, melhor).

Em uma panela, esquente o azeite e frite o frango até ficar dourado.

Retire o frango da panela e reserve.

Na mesma panela, frite o bacon picado e até começar a soltar gordura e depois junte o alho-poró, o arroz, a páprica doce, o açafrão da terra, o sal e refogue por 1 minuto.

Adicione o tomate picado.

Junte o frango e a água e misture bem.

Deixe a galinhada cozinhar em fogo médio até que a água seque e o arroz fique macio.

Quando o caldo secar, adicione o cream cheese, o milho, a salsinha e misture bem.

Sirva ainda quente com uma salada ou legumes cozido.

Canjica

Enquanto o sorverte gelado é ótimo para o verão, a canjica quentinha é uma sobremesa perfeita para ser apreciada no inverno.

Ingredientes

1 xícara (chá) de milho para canjica (ou 240g do grão)

1 lata de leite condensado (ou 395g do produto)

1 ½ litros de água

1 pau de canela

1 pitada de sal

½ litro de leite

½ xícara (chá) de açúcar (ou 120g do produto)

Canela em pó, para polvilhar

Modo de fazer

Coloque a canjica de molho em ½ litro de água dentro da geladeira de um dia para o outro (se deixar no ambiente, a canjica pode fermentar).

No dia seguinte, em uma panela de pressão, cozinhe a canjica com água e sal por cerca de 30 minutos.

Adicione o restante dos ingredientes e cozinhe, mexendo de vez em quando, até o caldo engrossar ligeiramente.

Sirva quente, fria ou gelada, polvilhada com canela em pó.

Baião de Dois

Prato típico da culinária brasileira, o baião de dois cai muito bem em almoços que reúnem amigos ou familiares.

Ingredientes

6 sobrecoxas de frango com a pele

6 tiras de bacon (opcional)

3 colheres (sopa) de geleia de laranja

2 laranjas

2 dentes de alho bem picados

1 pitada de páprica

3 colheres (sopa) de azeite

Ervas frescas a gosto (alecrim, tomilho e manjericão)

Pimenta moída e sal a gosto

Modo de fazer

Misture bem a geleia de laranja com o azeite, o suco de 1/2 laranja, o alho picado, a páprica, a pimenta e o sal em um bowl.

Se tiver tempo sobrando coloque todas as sobrecoxas dentro de um saco plástico junto com o molho e deixe-as descansando na geladeira entre 30 minutos a 2 horas com o saco amarrado (se puder, deixe de um dia para o outro).

Caso não tenha tempo ajeite as sobrecoxas em uma assadeira de modo que fiquem bem próximas e regue-as com o molho.

Fatie uma das laranjas em rodelas ou em meia-lua e espalhe pela assadeira.

Coloque ramos de ervas frescas em volta e por cima do frango.

Se desejar enrole algumas sobrecoxas com tiras de bacon.

Asse o frango em forno preaquecido a 190° por 40 minutos ou até as sobrecoxas estarem douradas por cima e bem cozidas por dentro.

Sirva.

Escondidinho de carne-seca e abóbora

A combinação de texturas deste escondidinho de carne-seca e abóbora vai lhe conquistar.

Ingredientes

1 abóbora média tipo cabotiá cortada em partes com casca

600 g de carne-seca ou serenada

200g de requeijão (1 copo ou bisnaga)

2 xícaras (de chá) de cebolas grandes picadas

2 xícaras (de chá) de tomates sem pele picados

2 colheres (sopa) de alho moído

2 colheres (de sopa) de manteiga

Salsinha e cebolinha a gosto

1 tablete de caldo de legumes

2 folhas de louro

Sal a gosto

Queijo parmesão ralado para polvilhar

Água (o suficiente) para ferver

Modo de fazer

Deixe a carne-seca de molho na geladeira por um dia, trocando a água a cada 6 horas para dessalgar.

Em uma panela grande com água, em fogo alto, cozinhe a abóbora junto com o caldo de legumes e as folhas de louro.

Após 30 minutos, ou quando a abóbora estiver cozida, retire a casca, amasse-a e reserve.

Frite metade do alho na manteiga e faça um purê com a abóbora.

Acerte o sal se achar necessário e reserve.

Em uma panela de pressão, cozinhe a carne coberta por água até o ponto de desfiar.

Desfie a carne e refogue-a com a cebola e o restante do alho.

Depois adicione o tomate picado, a salsinha e a cebolinha.

Em um refratário de vidro untado, espalhe metade do purê e em seguida a carne.

Adicione o requeijão e depois preencha a forma com restante do purê.

Salpique queijo ralado e leve ao forno preaquecido em temperatura alta (200 ºC) ou até dourar.

Sirva.

