Chef Alex Atala cria receita para arrecadar dinheiro para ONG

O instituto Horas da Vida, ONG de médicos e profissionais da saúde que realizam atendimento voluntário, se uniu ao renomado chef Alex Atala para criar uma receita especial. O “Prato da Vida” custará 49 reais e parte da renda arrecadada será revertida para a ONG.

Purê de cará com fígado acebolado (abaixo) é a iguaria nutritiva e deliciosa, que será comercializada no restaurante Açougue Central, em São Paulo, a partir de 24 de março até o fim de abril.

À frente do D.O.M, eleito o sexto melhor restaurante do mundo pela revista inglesa Restaurant, Atala contou a CLAUDIA que é um projeto gratificante. “Sempre me interessei por ações sociais. É muito bom poder ajudar o próximo”, finalizou.

Serviço:

PRATO DA VIDA – Açougue Central

Horário: 12h/15h; 18h/0h (sexta e sábado, 12h/1h; domingo 12h/18h)

Rua Girassol, 384 – Vila Madalena, São Paulo (SP)

Preço: R$49