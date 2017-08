Café da manhã na cama: a bandeja perfeita para surpreender

Ser acordada com um café da manhã na cama é uma delícia, não? Que tal fazer isso por alguém em uma data especial? É super simples de montar e já faz o dia começar de outra maneira!

Para lhe ajudar, separamos algumas ideias para você variar e até mesmo ousar na hora de escolher e colocar na bandeja.

OVOS

Eles são, sim, os primeiros da lista porque não há café da manhã especial sem eles! Podem ser mexidos – apenas com manteiga ou misturados com bacon e queijo -, em formato de omelete ou quentes (que ficam com gema e clara bem moles).

PÃES

Os pães, que também estão presentes em quase todas as mesas no café da manhã, não podiam ficar de fora. Para aqueles que preferem uma opção menos calórica, há os integrais e multigrãos, que podem ser complementados com embutidos, manteiga, requeijão ou geleia.

Já para quem não se importa com algo mais pesado, não há como negar que um pão de queijo quentinho ou um misto quente são ótimas pedidas para começar bem o dia!

LEVE E SAUDÁVEL

Não é porque você está elaborando um café da manhã mais especial que é preciso esquecer a dieta – as comidinhas mais fitness também podem ser bem gostosas! Uma tapioca recheada com o que você quiser – ou apenas com um pouco de manteiga – cai muito bem.

Frutas, cereais e iogurtes também são opções deliciosas para compor a bandeja. Além de serem nutritivos, trazem aquela sensação de bem-estar e dão um colorido bonito à composição.

MAIS ELABORADOS

Quem não gosta de waffles e panquecas que atire a primeira pedra. Apesar de parecerem muito elaborados, as receitas são super fáceis e simples de fazer! Basta saber a quantidade certa de ingredientes e soltar a imaginação nas coberturas!

DOCINHOS

Doce de leite e geleia são praticamente obrigatórios nas mesas – e também bandejas – de café da manhã. Além de darem um toque especial a pães e iogurtes, eles podem combinar muito bem com bolos.

PARA BEBER

Elas dependem não só do gosto de quem bebe, mas também do tempo lá fora. Em dias mais quentes, além do cafézinho – com ou sem leite – de sempre, é legal fazer sucos refrescantes, como o de melancia. Já em dias mais frios, chás são ótimas escolhas