Bettina Orrico tira dúvidas de culinária das leitoras de CLAUDIA

Consultora gastronômica de CLAUDIA desde 1974, a culinarista Bettina Orrico é símbolo do amor à cozinha e do conhecimento no preparo dos alimentos. À convite da redação, ela compareceu ao estúdio para esclarecer todas as dúvidas de nossas leitoras. Olha só:

Qual a diferença entre usar ervas frescas e ervas secas?

As ervas frescas acabam perdendo qualidade, se usadas durante o cozimento. O manjericão, por exemplo, é melhor aproveitado se usado do meio para o final da receita. Já o orégano e o tomilho, por exemplo, podem participar de uma refogado, pois soltarão o sabor e o perfume aos poucos.

Como fazer um arroz perfeito, bem soltinho?

Hoje em dia, a qualidade do arroz melhorou muito. Por isso, dependendo do que você compra, nem é preciso lavar.

O primeiro passo é refogar. Coloque na panela o óleo, a cebola e o arroz. Nesse momento, o calor criará uma película, que impede que o amido se solte do grão e deixe a receita “como uma papa”. Então, é a hora da água fervente. Calcule duas xícaras de água para cada xícara de arroz. Quando tudo estiver fervendo, tampe a panela deixando uma brecha para o ar sair e abaixe o fogo.

Quais são os temperos indispensáveis na cozinha?

Pela nossa culinária brasileira, eu diria: sal, pimenta do reino, cebola e alho. São bases para quase todas as receitas.

Como preparar um feijão saboroso e com um caldo grosso em panela sem pressão?

Para começar, precisamos deixá-lo de molho de um dia para o outro. Já no momento do preparo, refogue o alho e a cebola até dourar. Acrescente o feijão e cubra com, mais ou menos, 10 cm de água. Quando ferver, tampe a panela e abaixe o fogo. Durante o processo, vale provar e testar se está com a textura que gostaria. Se precisar, acrescente mais um pouquinho de água.

O truque para um caldo bem cremoso é retirar uma concha de feijão com caldo, bater no liquidificador e devolver à panela no cozimento.

