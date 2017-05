45 receitas de última hora para as crianças

1. Espaguete de milho e quinoa com pesto e frango

Se o seu filho é fã de macarrão, porque não apresentar a ele esse nutritivo espaguete de milho e quinoa com pesto e frango?

2. Noodle frio

Inovação pode ser um grande atrativo para as crianças na hora das refeições. Será que seus filhos já experimentaram pratos frios? Ótima oportunidade para provar este noodle frio.

3. Lámen com frango frito

Se seus filhos amam culinária oriental, então eles vão se apaixonar por este lámen com frango frito.

4. Macarrão chinês

Outra receita que vai fazer seus filhos apreciarem ainda mais a culinária asiática é este saboroso macarrão chinês. A receita leva macarrão para lámen cozido, molho inglês, moyashi (ou broto de feijão), acelga chinesa, cebolinha-verde, molho tonkatsu, entre outros ingredientes. Uma delícia!

5. Pappardelle ao ragu de linguiça

Além das iguarias orientais, vale a pena apostar em receitas de massas que vêm direto da Itália, com este pappardelle ao ragu de linguiça.

6. Penne com salmão e vagem

Se você está com vontade de fazer um grande misturado de vegetais, proteínas e carboidratos para alimentar as crianças, este penne com salmão e vagem é uma alternativa ideal para a refeição da casa.

7. Fusilli ao molho carbonara

Este fusilli ao molho carbonara pode salvar muitos almoços e jantares da família. Prático de ser feito, o prato leva, em média, 30 minutos para ficar pronto.

8. Arroz com frango e grão-de-bico

Para quem não dispensa o arroz do dia a dia da alimentação dos filhos, esta receita de arroz com frango e grão-de-bico além de levar o grão também carrega um pouco de proteína em sua composição para ajudar ainda mais na nutrição das crianças.

9. Arroz superprático com paio e queijo

Em dias frios, que pedem um prato quente e bem cremoso, essa receita de arroz superprático com paio e queijo cai como uma luva. Uma refeição completa!

10. Arroz de forno com legumes e queijo

A mistura queijo, arroz e vegetais também pode ser encontrada nesta super receita de arroz de forno com legumes e queijo.

11. Pão integral com grãos

Para o café da manhã, um pão integral com grãos bem quentinho servido com manteiga, geléias ou patês pode ser a primeira refeição ideal de seus filhos.

12. Fish and chips (peixe e batata fritos)

Durante a tarde, enquanto seus filhos brincam no jardim de casa ou no playground do prédio, prepare este prático fish and chips (peixe e batata fritos) para que eles possam matar a fome que as brincadeiras lhes rendem.

13. Asinha de frango crocante

Outra opção de petisco prático e simples de ser feito para receber os filhos depois de um dia de atividades recreativas são essas deliciosas asinhas de frango crocantes.

14. Palito de mussarela

Para os amantes de queijo, esses palitos de mussarela são petiscos pra lá de ideais para serem servidos.

15. Burrata de limão siciliano

Outra variedade de aperitivo com queijo para servir para as crianças durante o dia é esta burrata de limão siciliano.

16. Pãezinhos recheados de queijo parmesão

Além dos aperitivos, o queijo também é a estrela do destes pãezinhos recheados de queijo parmesão.

17. Sanduíche de camarão e lula

Para quem gosta de lanches, mas quer procura recheios diferentes para atrair e nutrir os filhos, uma dica é este sanduíche de camarão e lula.

–

18. Torta de Atum na Caneca

Alimentos do mar também dão o tom nesta receita hiper prática de torta de atum na caneca.

19. Pipoca temperada

Ainda falando sobre comidas práticas, vale a pena prestar a atenção nesta receita de pipoca temperada com limão, açúcar, sal e toque bem leve de pimenta-calabresa. Ótima para a sessão cinema dos filhos, ou para servir aos meninos enquanto eles fazem uma pausa nos deveres de casa da escola.

20. Hambúrguer com provolone e aÏoli

Se seus filhos chamaram a turma toda da escola para brincar em casa e bateu a fome na galera, não se preocupe: a solução está neste suculento hambúrguer com provolone e aÏoli.

21. Hambúrguer com molho barbecue e salada verde com pesto

Hambúguer nunca é demais para a criançada. Nesta receita, o lanche leva molho barbecue e salada verde com pesto. Elas vão adorar!

22. Hambúrguer de atum com molho de maionese

Se hambúrguer nunca é demais, vale inovar no tipo de carne apresentada para seus filhos. Que tal a variação de hambúrguer de atum com molho de maionese?

23. Polenta crocante com ragu de cogumelo

Não é só de lanches e aperitivos que sobrevivem seus filhos, não é mesmo? Que tal preparar uma polenta crocante com ragu de cogumelo bem quentinha e cheia de nutriente para eles?

24. Couve-flor gratinada com molho branco e queijo

Comidas quentes e cremosas são bem difíceis de resistir. Será que seus filhos vão aguentar ficar sem comer esta deliciosa couve-flor gratinada com molho branco e queijo?

25. Fritada de batata com alho-poró

Se os seus filhos estão resistindo para comer, ofereça esta fritada de batata com alho-poró. Será que eles vão pensar duas vezes antes de atacar o prato?

26. Estrogonofe de filé

O tradicional estrogonofe de filé não poderia faltar nesta lista.

27. Frango ao molho de salsa e limão

Para o almoço ou para o jantar, um frango ao molho de salsa e limão não cairia nada mal, hein?

28. Picadinho de alcatra com farofa de cebola

Além do frango, a carne de boi também é necessária na alimentação das crianças. Então, anote essa receita de picadinho de alcatra com farofa de cebola.

29. Gratinado de abóbora e frango

Carnes também ficam ótimas quando servem como recheio de tortas e escondidinho, como nesta receita de gratinado de abóbora e frango.

30. Frapê de morango e aveia

Não é só de alimentos sólidos que as crianças sobrevivem, não é mesmo? Para deixá-las contentes, prepare um gostoso frapê de morango e aveia.

31. Pink Lemonade

Outra bebida refrescante – e diferente (!) – para servir para a criançada é esta colorida pink Lemonade.

32. Bolo de banana e uva-passa

Para o café da tarde das crianças, uma opção é servir este bolo de banana e uva-passa acompanhado de leite quente.

33. Bolo de brigadeiro

Para quem sabe que os filhos não abrem mão do chocolate, existe também a opção do bolo de brigadeiro para ser servido no lanche da tarde dos meninos.

34. Bolinho de chuva assado com goiabada

Falando em lanche da tarde, como não citar o tradicional bolinho de chuva? Nesta receita, o conhecido doce não é fritos, mas assado e recheado com goiabada

35. Cupcake de paçoca

Já ouviu falar da combinação entre cupcakes e paçocas? Nesta receita de cupcake de paçoca contamos realizar esta hamonização inusitada e que vai conquistar o coração (e o estômago) de seus filhos.

36. Cheesecake de geladeira

Servida em porções individuais, esta receita de cheesecake de geladeira é ideal para quem pretende receber grupos de crianças em casa.

37. Bolo de coco e abacaxi molhadinho

Este bolo de coco e abacaxi molhadinho é excelente para ser preparado para festas do filhos e eventos ao ar livre.

38. Empada de doce de leite

Além de preparar o bolo de coco com abacaxi para a festa dos filhos, outra opção para o evento é servir estas deliciosas empadas de doce de leite. Afinal, não é só de palmito e de frango que são feitas as empadinhas.

39. Pizza doce de chocolate com morango

Falando em salgados que foram adaptados em suas versões doces, essa receita de pizza doce de chocolate com morango surge como opção para sobremesa para seus filhos saborearem e amarem.

40. Musse de chocolate branco com praliné

É impossível fugir do chocolate na preparação das sobremesas. O que é possível é diferenciar no tipo de chocolate utilizado no prato, como nesse musse de chocolate branco com praliné.

41. Suflê de chocolate

Já nesta receita de suflê de chocolate, foi escolhido o chocolate preto do tipo amargo para a produção do doce.

42. Creme de chocolate

Assim como o suflê, esta receita de creme de chocolate leva chocolate preto meio amargo. Ela também é feita de leite condensado, manteiga, creme de leite fresco e granulado.

43. Mousse de chocolate e avelãs

Já este mousse de chocolate e avelãs é feito de chocolate ao leite e avelãs. Uma das curiosidades dele é que a receita leva azeite de oliva em sua composição.

44. Musse fácil de Nutella

O toque de avelãs é sentido neste musse fácil de Nutella, que é ótimo para servir um grupo de amigos dos filhos, já que rende até quatro porções.

45. Taça de Nutella com sorvete

Outra receita que leva o mesmo sabor e mistura de chocolate com avelãs é esta docíssima taça de Nutella com sorvete.