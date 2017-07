40 receitas surpreendentes para o Dia dos Pais

1. Espetinho de filé mignon com geleia de pimenta

Se o seu pai adora um bom churrasco em família, prepare para ele este gostoso espetinho de filé mignon com geleia de pimenta.

2. Espeto de filé com batata-doce chips

O mesmo filé mignon da receita anterior pode ser acompanhado de crocantes chips de batata-doce.

3. Picanha com salada grelhada

A picanha não pode faltar no seu churrasco.

4. Churrasco de forno

Se a sua casa não dispõe de espaço para uma churrasqueira, não se preocupe. É possível fazer um churrasco de forno.

5. Picanha ao molho de cerveja e azeitonas

A picanha também pode ser preparada no forno, ao molho de cerveja e azeitonas.

6. Picanha com repolho e canela

Surpreenda o seu pai com um refogado de repolho com canela para a picanha do almoço de domingo.

7. Picanha à mineira

Outra opção é servir a picanha à mineira: com farofa e arroz com couve.

9. Picanha recheada

Ou recheie a peça com presento, ovo, cebola, tomate, cenoura e pimentão vermelho.

10. Maminha recheada de panela de pressão

Outra carne que vai muito bem com recheio é a maminha.

11. Costelinha de porco agridoce

Se o seu pai gosta de carne de porco, surpreenda-o com esta costelinha ao molho agridoce.

12. Costelinha embriagada com pachá

O queijo pachá é outra combinação agradável para sua costelinha.

13. Costelinha assada com cuscuz e molho mango chutney

Para o acompanhamento de sua costelinha, aposte no cuscuz e no molho mago chutney. Seu pai va adorar!

14. Costelinha de porco com mandioca

Seu pai vai se apaixonar pela combinação de sabores entre a costelinha de porco e a mandioca.

15. Cozido de costela e inhame

A costela de boi também é uma carne muito gostosa de saborear e pode ser uma opção para o almoço de Dia dos Pais.

16. Costela com abóbora

Para saborear a sua costela bovina, nossa dica é combiná-la a pedaços de abóbora bem macias.

17. Costela de panela de pressão e pirão

Engana-se quem acredita que o pirão só pode acompanhar peixes. O molho orna com a carne de boi também.

18. Polenta Frita com galeto

Esta porção de polenta frita com pedaços de galeto é ótima para servir de entrada em sua refeição de Dia dos Pais.

19. Galeto assado à moda marroquina

Ou então sirva o seu galeto assado, com arroz temperado à moda marroquina.

20. Galeto à moda dos Andes

Sirva o seu galeto também à moda dos Andes.

21. Galeto com batata-doce

Ou prepare o seu galeto com batatas-doces.

22. Frango na cerveja

A carne de frango também pode ser acompanhada de um molho de cerveja.

23. Picada Guanahaní

Frite torresmos e banana-da-terra e junte-os à carne de sol e você terá uma deliciosa picada para apreciar com seu pai.

24. Carré de cordeiro com crosta de pistache

Seu pai é fã de carne de cordeiro? Então ele vai cair de amores por este carré com crosta de pistache.

25. Feijoada com farofa de polvilho

Reúna a família para a feijoada de Dia dos Pais.

26. Molho de pimenta para feijoada

E para incrementar a feijoada, este picante molho de pimenta.

27. Bolinho de feijoada

Transforme sua feijoada nestes bolinhos para seu pai petiscar.

28. Copa de lombo defumado

O perfume desta copa de lombo defumado vai conquista seu pai.

29. Lombo de porco com cerveja

Deixe seu lombo de porco ainda mais saboroso adicionando cerveja à receita.

30. Sine Metu

Para recepcionar o seu pai, prepare drinks como este de uísque, vinho do Porto e limão

31. Uísque sour

Outra opção de drink é este apetitoso uísque sour.

32. Caipiroska de tangerina

Para deixar o domingo de seu pai mais animado, sirva esta caipiroska de tangerina.

33. Impetus

Surpreenda o seu pai com um drink de combinação inusitada: bacon, uísque, arroz negro e café.

34. Blue jeans – 1980

Gelo, suco de limão, gim e refrigerante de sabor limão resultam neste delicioso drink para o almoço de Dia dos Pais.

35. Bolo de cerveja

Para a sobremesa, sirva este bolo de cerveja para seu pai.

36. Bolo de chocolate com calda de café

Nada melhor do que unir café e chocolate em uma receita só.

37. Bolo caramelado de café

O caramelo também combina muito bem ao café.

38. Pavê preto e branco

Para os papai amantes de sobremesa, sugerimos este pavê preto e branco.

39. Tiramisu

Este tiramissu vai estreitar ainda mais os laços entre você e o seu pai.

40. Creme de café com cacau

A cada colherada deste creme de café com cacau, o seu pai vai dizer o quanto adorou o almoço que você preparou para ele.