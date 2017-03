30 receitas vegetarianas para almoços de última hora

1. Salada de abóbora com arroz-cateto integral

Não sabe o que preparar e tem aproximadamente 45 minutos para aprontar a refeição? Uma salada de abóbora com arroz cateto integral pode ser uma opção.

2. Sanduíche de churros

Se ideia for um lanchinho na hora do almoço, que tal um sanduíche de churros?

3. Salada de Penne

Pensando em praticidade na hora do almoço, uma salada de penne não seria nada mal. Em 30 minutos uma salada bem cremosa e saborosa pode ser preparada para a sua refeição.

4. Burrata de limão siciliano

Na hora da fome, é preciso algo simples, prático e gostoso como uma burrata de limão siciliano.

5. Soja verde refogada

Nesta receita de edame refogado, você vai descobrir que é possível preparar um prato delicioso em dois minutos.

6. Quiabo tostado

Para tirar a má fama do legume, essa receita de quiabo tostado vai conquistar qualquer um.

7. Tarte tatin de figo

Para quem está a fim de mistura doce e salgado, um tarte tatin de figo é uma alternativa para a hora do almoço.

8. Crema catalana

Se o seu almoço for em um dia bem frio, não hesite em se jogar em um saboroso crema catalana.

9. Nhoque de batata-doce com molho de castanha e cogumelo

Sempre vale a pena guardar um dia da semana para comer uma massa. Então, reserve um espaço na agenda para um nhoque de batata-doce com molho de castanha e cogumelo.

10. Cebola com dois queijos

Além de servir como tempero fundamental de pratos variados, a cebola pode ser o item principal da refeição como mostra essa receita de cebola com dois queijos.

11. Pizza de cogumelos

Nada de esperar até a hora do jantar para comer uma pizza de cogumelos. Aproveite esse prato delicioso no almoço mesmo!

12. Espaguete de abobrinha

Ainda no mundo das massas, uma espaguete de abobrinha é a solução perfeita para quem procura sabores diferentes na hora do almoço.

13. Bolinho vegetariano

Nem sempre a hora do almoço pede uma refeição clássica e ela pode ser substituída por petiscos como esses deliciosos bolinhos vegetarianos – que levam cenoura, alho-poró e abobrinha.

15. Arroz integral refrescante

Quando pensamos em grãos clássicos que fazem parte da culinária nacional, logo vem à cabeça o arroz. Então, nada melhor do que saborear um arroz integral refrescante.

16. Mahmume – Arroz árabe com trigo e molho de tomate

O arroz também faz parte da culinária árabe, como mostra essa receita de mahmume – ou arroz árabe com trigo e molho de tomate.

17. Torta de alho poró, espinafre e cebola caramelizada

Nossa lista de receitas não poderia deixar de ter tortas na seleção. Essa torta de alho poró, espinafre e cebola caramelizada vai lhe conquistar, com certeza.

18. Quiche levinho de alho poró

Além das tradicionais tortas, quiches também são uma opção para a hora do almoço. Você não vai se arrepender com esse quiche levinho de alho poró.

19. Batata rostie recheada

Batatas nunca são demais, então que tal uma batata rostie recheada?

20. Risoto de tomate

Nada em mente para o almoço. Não se preocupe. Essa receita de risoto de tomate pode ser uma salvação.

21. Antepasto de berinjela com picles

Surgiu um almoço especial de última hora que precisa de entradas para os convidados e você não sabe o que fazer? Não se apavore. Antepasto de berinjela com picles são aquele pano na manga ótimo para uma situação dessas.

22. Couve-flor gratinada com molho branco e queijo

Nada melhor do que saborear uma refeição bem cremosa, quentinha e suculenta como uma couve-flor gratinada com molho branco e queijo na hora do almoço.

23. Feijão ao vinho com chips de casca de batata

Se o arroz é uma referência na cozinha brasileira, seu acompanhante é o feijão. Nesta receita de feijão ao vinho com chips de casca de batata você vai descobrir como saborear essa semente de um jeito bem gostoso.

24. Pizza de omelete com espinafre

Para inovar a receita da velha omelete, você pode transformá-la em uma pizza de omelete com espinafre.

25. Espaguete de legumes ao pesto de manjericão

Depois da espaguete de abobrinha, que tal arriscar suas habilidades culinárias em uma espaguete de legumes ao pesto de manjericão.

26. Lasanha de abobrinha e tofu

É muito difícil resistir a massas. Então, já que não é possível deixar de colocá-las no cardápio, que tal uma lasanha de abobrinha e tofu?

27. Espaguete palha

Em menos de 30 minutos é possível preparar uma espaguete palha e ficar bem feliz com seu almoço.

28. Ravióli de maçã verde

Nesta receita de ravióli de maçã verde, você vai se deliciar com os sabores de ingredientes como gorgonzola, shimeji, pimenta e, claro, maçã-verde.

29. Nhoque de semolina

Para matar a fome durante o dia, nada melhor do que um combo de sabores bem gostosos, como shimeji, shitake, cebolinha verde e pimenta. Tudo isso, nesta receita de nhoque de semolina.

30. Talharim de pupunha

Para finalizar, o palmito se tornou a base desse delicioso talharim de pupunha. Uma excelente opção de prato para quem precisa de algo que renda muitas porções e que seja bem gostoso de ser saboreado.