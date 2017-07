30 receitas de inverno que vão além das sopas

1. Polenta cremosa com ragù bolognesa e panceta

Para esquentar o corpo, saboreie esta polenta junto a um vinho tinto.

2. Polenta com couve e sardinha

Os pedaços de couve conferem crocância ao creme de fubá e os de sardinha dão aquele sabor especial à polenta

3. Polenta prática com carne-seca

A receita desta polenta traz prazer ao paladar e ainda é fácil de ser preparada – como seu nome já avisa.

4. Cordeiro ensopado

Ensopados bem quentinhos são ótimos nesta época de frio. Então, que tal um que leva pedaços de carne de cordeiro?

5. Ensopado de alcatra com bolinhos

Além da carne de cordeiro, a alcatra também pode estrelar um delicioso ensopado.

6. Rabada

Esta receita de rabada tem tudo para para deixar o seu estômago contente e o seu corpo quente.

7. Costelinha de porco agridoce

O frio pode nos deixar mais desanimados, mas tudo fica melhor depois de apreciar cada pedaço desta costelinha de porco com molho agridoce.

8. Frango com quiabo e polenta

O frango com quiabo e polenta é ótimo de se degustar no conforto do lar.

9. Macarrão chinês

Esqueça o telefone e nada de pedir comida por ele. Faça você mesma o seu macarrão chinês.

10. Yakissoba de frango

Tiras bem grossas de peito de frango incrementam este delicioso yakissoba.

11. Macarrão ao forno com creme

Além do típico macarrão oriental, também existe a massa tradicional europeia que leva queijo mussarela e creme de leite em seu molho.

12. Risoto de Alcachofra com brie

A combinação entre o arroz, o quejo brie e a alcachofra vai lhe deixar com água na boca.

13. Risoto de palmito com tomate seco e rúcula

Outras opções de vegetais e legumes além da alcachofra que podem ser usadas para o seu risoto são o palmito, o tomate seco e a rúcula.

14. Risoto de lula e abobrinha

Se estiver com vontade de adicionar proteína ao risoto, a lula é uma ótima ideia.

15. Escondidinho de carne desfiada com polenta

Encondidinho em meio à polenta, está um refogado de carne com legumes bem quentinho para lhe aquecer neste inverno.

16. Escondidinho de legumes com farofa crocante

Para vegetarianos, existe a opção de escondidinho com legumes.

17. Lombo de cordeiro com risoto de alcachofra

Depois de um dia intenso no trabalho, nada melhor do que chegar em casa e se aquecer e saciar a fome com um lombo de cordeiro com risoto de alcachofra.

18. Escondidinho da vovó

O segredo do escondidinho da vovó é bem simples: uma junção de sabores de legumes e carnes para deixar o inverno mais agradável.

19. Escondidinho de milho e carne moída

Este escondidinho é ideal para comer em canecas, sentada no sofá e embaixo de um cobertor bem quente.

20. Fondue de brie e gruyère

Junte o queijo brie e o gruyère e você terá um delicioso fondue para saborear com pães e também com cogumelos.

21. Fondue de filé-mignon com mostarda

Outra opção para o fondue é a mistura entre o iogurte e a mostarda.

22. Fondue de caramelo com amendoim

Você conhece o fondue de caramelo com amendoim? Uma alternativa para a tradicional receita que leva chocolate.

23. Bolo de caneca

Depois de comer o prato principal, chega a melhor parte da refeição: a sobremesa. Que tal se jogar em um bolo de caneca?

24. Brigadeiro de paçoca

Não há quem resista a um brigadeiro. Ainda mais quando ele é de paçoca.

25. Cupcake de cenoura com brigadeiro

O brigadeiro fica ainda melhor quando ele se transforma em complemento para um fofinho cupcake.

26. Brigadeiro crocante

Porém, nada se compara à tradicional receita de brigadeiro.

27. Chocolate quente

Antes de dormir, sugerimos este delicioso chocolate quente.

28. Chocolate quente com especiarias

A canela, a noz-moscada e o cravo-da-Índia dão um toque especial neste chocolate quente.

29. Suflê de chocolate com calda quente

Esta receita de suflê é um verdadeiro combo de chocolate. Aproveite!

30. Bolo três brigadeiros: branco, chocolate e morango

Já este bolo é um combo de brigadeiros: ele tem a versão do doce com chocolate branco, preto e com morango.