3 receitas de pudim com sabores criados por Bettina Orrico

O pudim é uma grande paixão das famílias brasileiras. O doce de origem portuguesa é bem prestigiado em lares do país, sendo servido, de modo geral, no sabor leite. Mas há muito a ser explorado nessa sobremesa.

Nas mãos da consultora culinária de Bettina Orrico, o prato ganhou três sabores para você aproveitar ao máximo o doce.

1. Pudim de queijo com caramelo

Esta receita criada por Bettina traz o contraste do salgado do queijo do reino – aquele com casca vermelha – e o doce da calda de caramelo. Um doce de origem portuguesa, mas com a cara do Brasil.

2. Pudim de pão com damasco e nozes

O conhecido pudim de pão de padaria recebe nozes e damascos picados misturados à calda de caramelo para dar um toque de crocância à sobremesa.

3. Pudim de coco com frutas vermelhas

O truque para uma massa aerada neste pudim de coco com frutas vermelhas é bater a massa no liquidificador e assá-la em forno alto; caso a preferência seja para uma textura lisinha, misture os ingredientes da receita com a ajuda de um fouet e, depois, asse lentamente em baixa temperatura. A dica também vale para os dois pudins acima.

