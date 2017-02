24 receitas saborosas para servir em casamentos

1. Filé de miolo de paleta selado

A refeição principal da festa do casamento – seja um almoço, ou um jantar – fica ainda mais gostosa como um saboroso filé de miolo de paleta selado.

2. Folhado de Nozes

Para a sobremesa, que tal um folhado de nozes? Essa receita rende 30 porções e é excelente para grandes recepções.

3. Arroz-doce com farofa de castanhas

Outra sobremesa que vale a pena aposta para servir no dia de seu casamento é um apetitoso arroz-doce com farofa de castanhas. Servido gelado, o doce combina com festas celebradas em dias quentes ao ar livre.

4. Tarte tatin de figo

Para a entrada, um tarte tatin de figo não cairia nada mal. O prato leva presunto cru em fatias, figo, gelatina incolor e queijo de cabra (ou chèvre) do tipo boursin. Uma delícia!

5. Mil-folhas de pupunha com bacalhau

O palmito pupunha fatiado em 10 lâminas bem finas deixa o mil-folhas de pupunha com bacalhau com uma textura diferente e especial.

6. Talharim de pupunha

O palmito também é a base dessa deliciosa receita de talharim de pupunha.

7. Espaguete de abobrinha

Por falar em alimentos coloridos, um espaguete de abobrinha bem verdinha e macia também pode ser uma opção para a refeição principal da festa.

8. Talharim funcional de abobrinha ao alho e óleo aromatizado com pimenta-rosa

Abobrinha e massa se uniram mais uma vez nessa receita de talharim funcional de abobrinha ao alho e óleo aromatizado com pimenta-rosa.

9. Penne de arroz sem glúten com bacalhau ao pesto funcional de brócolis

Para quem é apaixonado por massa, mas tem restrição ao glúten em sua dieta pode ficar tranquilo e preparar um delicioso penne de arroz sem glúten com bacalhau ao pesto funcional de brócolis.

10. Drinque kir royal da sorte

Bebidas sempre são bem-vindas em casamentos para brindes especiais aos noivos e noivas. O drinque kir royal da sorte combina perfeitamente para a ocasião – especialmente se o casal celebras sua união próximo ao Ano Novo, já que a receita leva romãs (conhecidas por trazer boas energias).

11. Pink Lemonade

Para quem precisa de uma opção não alcoólica para adicionar ao menu da festa, a dica é uma saborosa e refrescante pink lemonade – que também leva romãs na receita.

12. Medalhão de mignon com legumes

Um suculento medalhão de mignon com legumes não pode faltar no cardápio de seu casamento.

13. Arroz vermelho com alcatra e pimenta-de-cheiro

Para combinar com a energia vibrante do dia do casamento, um colorido e alegre arroz vermelho com alcatra e pimenta-de-cheiro.

14. Polenta cremosa com ragù bolognesa e panceta

Se o se casamento for em um dia frio, uma polenta cremosa com ragù bolognesa e panceta bem quentinha deixará seus convidados bem confortáveis e satisfeitos.

15. Chips de batata com rosbife

Para os amantes de receitas descoladas, uma boa opção é apostar em chips de batata com rosbife.

16. Cordeiro com batata rosti e cuscuz

E para os amantes de pratos mais tradicionais, a alternativa é um saboroso cordeiro com batata rosti e cuscuz.

17. Nhoque de semolina

Quem se derrete por um bom nhoque, vai morrer de amores por esse nhoque de semolina tanto quanto morre por seu parceiro amoroso.

18. Risoto de caipirinha

A feijoada não é a única combinação da caipirinha, como mostra essa deliciosa receita de risoto de caipirinha.

19. Peixe com crosta de pão integral e castanha

Crocante e levinho, esse peixe com crosta de pão integral e castanha é uma boa pedida para servir no dia do casamento.

20. Aparecidinho de pernil com purê de banana-da-terra

Se a carne preferida do casal for de porco, um aparecidinho de pernil com purê de banana-da-terra vai a dupla muito feliz.

21. Risoto de Alcachofra com brie

Risotos sempre fazem sucesso em casamentos e são boas apostas para a ocasião. Para inovar o prato, uma solução pode ser um cremoso risoto de alcachofra com brie.

22. Fundo de Alcachofra com tomates crocantes

Além do risoto, alcachofras também servem como petiscos na festa de casamento. A receita de fundo de alcachofra com tomates crocantes leva tomates, fundo de alcachofra, gema de ovo

e molho de tomates temperado e é bem fácil de preparar.

23. Minitapioca de três queijos, carne-seca e geleia de jabuticaba

Nossa tradicional tapioca virou uma minitapioca de três queijos, carne-seca e geleia de jabuticaba que é perfeita para os petiscos que antecedem o prato principal da festa de casamento.

24. Cuscuz marroquino com salmão

Na hora de decidir qual salada servir, uma opção pode ser um cuscuz marroquino com salmão para quem quiser fugir da tradicional seleção de folhas verdes.