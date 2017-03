Xuxa revela problemas financeiros e deve fechar sua fundação

A apresentadora Xuxa Meneghel, 54 anos, declarou que sua entidade de amparo a crianças e adolescentes carentes deve fechar as portas. Este seria o último ano da Fundação Xuxa Meneghel, que completa 27 anos. Xuxa alega problemas financeiros e falta de apoio, que tornam insustentável manter a instituição. Segundo ela, são gastos cerca de R$ 1,8 milhão por ano.

Na noite de quarta-feira (29), Xuxa desabafou com os fãs nas redes sociais. “O Brasil está em crise e não estou conseguindo levar a FXM sozinha, dói muito, mas é verdade”, escreveu. Os seguidores sugeriram eventos beneficentes, mas mostrou-se desacreditada com a possibilidade de conseguir continuar com a fundação. “É muita grana, já desisti de pedir, é ruim, é chato, é cansativo”, disse. “Não posso seguir sozinha com as despesas”.

Recentemente, na tentativa de diminuir os custos, a apresentadora havia diminuído o número de crianças atendidas de 350 para 300. No seu aniversário, na segunda-feira (27), seria oferecido um jantar beneficente, mas foi cancelado devido à morte de seu pai, no último dia 19. “Fazia uma semana que meu pai tinha ido embora, não dava para fazer uma festa ou jantar”.

