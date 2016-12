William Bonner posta fotos raras para homenagear pai que morreu

William Bonner, postou dois cliques em sua conta no Instagram, na manhã desta terça-feira (27), para homenagear o pai William Bonemer, que morreu no dia 29 de novembro.

Leia mais: Fátima Bernardes e William Bonner se separam após 26 anos de casados.

Muito abalado com a notícia na época, Bonner se ausentou de apresentar o Jornal Nacional nas três semanas seguintes. Nas fotos, o pediatra Bonemer aparece sentado. Na legenda, o jornalista disse que o registro foi feito no dia 19 de novembro, dez dias antes da morte do pai.

Veja também: 7 momentos de Fátima e William que vão ficar em nossos corações.

Os seguidores manifestaram seu profundo pesar e comentaram mensagens de carinho como “A saudade é imensa e só sente quem amou, portanto lembre de tudo sem dor viva cada instante.” Veja abaixo os cliques:

A photo posted by realwbonner (@realwbonner) on Dec 27, 2016 at 3:55am PST