William Bonner é clicado em almoço com suposta nova namorada

Enquanto alguns fãs não conseguem superar o fim do casamento dos jornalistas William Bonner, 53 anos, e Fátima Bernardes, 54 anos, outros torcem para que os dois sejam muito felizes e vivam novas histórias de amor. A boa notícia para quem faz parte do segundo grupo é que o âncora do Jornal Nacional parece estar seguindo em frente. No último sábado (22), ele foi clicado almoçando com a fisioterapeuta Natasha Dantas, com quem estaria namorando.

Esse é o primeiro registro de Bonner com outra mulher desde que anunciou sua separação em agosto do ano passado. O jornalista não nega, nem confirma estar em um novo relacionamento.