Vivianne Pasmanter está irreconhecível para atuar em ‘Novo Mundo’

Muitos atores fazem loucuras para tornar seus personagens inesquecíveis. Vivianne Pasmanter, 45 anos, é um exemplo disso. Para dar vida à sua personagem em Novo Mundo, próxima novela das 18h da Rede Globo, ela abriu mão da vaidade e surgiu irreconhecível em clique caracterizada.

A trama se passa no início do século XIX e Vivianne será Germana, dona da Estalagem dos Portos, uma taberna sem a menor reputação no Rio de Janeiro, a qual administra com o marido Licurgo. Autoritária e preguiçosa, ela costuma ouvir as conversas dos hóspedes e tenta tirar vantagens das conversas que escuta no local.

A atriz deixou os cabelos claros de lado e, na caracterização, teve os dentes alterados para parecerem sujos e mal cuidados. Na imagem divulgada nesta quinta-feira (03), é difícil reconhecer Vivianne, que costuma interpretar personagens bem vaidosas. Veja:

Escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson e com direção artística de Vinícius Coimbra, Novo Mundo é uma aventura romântica entre os personagens de Chay Suede e Isabelle Drummond, que será ambientada no Brasil do início do século XIX, entre 1817 e 1822. A novela estreia em março.