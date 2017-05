Vídeo mostra Silvio Santos levando Patricia Abravanel ao altar

A apresentadora Patricia Abravanel, 39 anos, publicou na noite desta terça-feira (2), em sua conta oficial no Instagram, um vídeo com imagens inéditas de seu casamento com o deputado federal Fábio Faria (PSD/RN), 39 anos. Os dois se casaram em cerimônia realizada no último sábado (29), na casa do apresentador Silvio Santos e da escritora Iris Abravanel, em São Paulo.

@carasbrasil #fotodacapa A post shared by Patricia Abravanel (@patriciaabravanel) on May 3, 2017 at 10:27am PDT

Nas imagens compartilhadas por Patricia, é possível acompanhar a apresentadora sendo conduzida por Silvio até o altar e seu filho com o político, Pedro, 2 anos, carregando as alianças do casal.

Acho que nem precisa de legenda né?! Lindoooo demais!! (Vídeo @cinekfilmes @nelliefoto) A post shared by Patricia Abravanel (@patriciaabravanel) on May 2, 2017 at 3:46pm PDT

Patricia e Fabio estão juntos desde 2013 e ficaram noivos em 2014, quando o deputado a pediu em casamento no chá de bebê de Pedro.

Happily Married!! 💍#AMelhorFoto A post shared by Patricia Abravanel (@patriciaabravanel) on May 3, 2017 at 7:34am PDT

A data oficial da união do casal foi mantida em segredo à sete chaves até que Silvio revelou que os dois iriam se casar “em breve”, durante o Troféu Imprensa, realizado no começo de abril. Durante o noivado, Patricia e Fabio haviam cogitado outras datas entre 2015 e 2016.

💍💥 A post shared by Patricia Abravanel (@patriciaabravanel) on May 3, 2017 at 9:05am PDT

O casamento aconteceu, então, no último final de semana na casa dos pais da noiva, no bairro do Morumbi em cerimônia íntima na casa dos pais da noiva com cerca de 200 convidados.