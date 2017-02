Victor se pronuncia pela primeira vez após acusação de agressão

Neste último sábado (25), a esposa do cantor sertanejo Victor da dupla Victor & Leo defendeu o marido após tê-lo denunciado por violência doméstica na sexta-feira (24), em uma postagem de uma carta assinada feita numa conta no Instagram que leva seu nome e não possui nenhuma foto.

Desde o dia em que o caso veio a público, Victor não havia se pronunciado. A primeira vez que comentou sobre as acusações de ter agredido a pontapés a esposa Poliana Bagatini Chaves, de 29 anos, que está grávida, ocorreu no programa “Fantástico”, no domingo (26).

Poliana realizou o exame de corpo de delito no sábado (25), após prestar queixa contra o companheiro e relatar ter sido impedida pela irmã e pelo segurança pessoal da família quando foi à delegacia, na sexta-feira (24). Ela ainda disse ter recebido mensagens eletrônicas por parte da irmã de Victor com ameaças. A mãe do cantor também fez um boletim de ocorrência contra a nora.

No fim da tarde de domingo (26), o artista negou todas as acusações em entrevista concedida à revista eletrônica, em Belo Horizonte. Victor era jurado do reality “The Voice Kids” e deixou o programa após o apresentador André Marques anunciar seu pedido de afastamento.

“A única coisa que posso dizer que é a minha família é o meu bem maior. E que toda a minha postura sempre foi de preservar a família, e que eu vou continuar fazendo isso. Toda essa exposição me pegou de surpresa. Eu jamais agrediria alguém na minha vida, muito menos minha exposa, que está grávida do João”, disse ele.

Segundo consta na Lei Maria da Penha, mesmo que as vítimas apresentem outras versões, geralmente motivadas por coerção — as investigações devem continuar. Inquéritos de casos de violência doméstica independem de representação da vítima para serem apurados. Assista à entrevista completa.