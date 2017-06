A atriz Vera Fischer, de 65 anos, foi internada na Unidade de Terapia Intensiva da Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. Ao G1, a assessoria do hospital informou que a estrela deu entrada com um quadro de pneumonia.

“Vera encontra-se com boa evolução clínica, respondendo ao antibiótico realizado e respirando espontaneamente”, dizia o boletim médico. Por enquanto, não há previsão de alta.