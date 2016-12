Vera Fischer resgata foto rara na banheira com Carolina Dieckmann

A atriz catarinense Vera Fischer abriu o baú de fotos antigas nesta quinta-feira (29). Ela compartilhou com seus fãs um clique superdivertido em uma banheira com Carolina Dieckmann, durante as gravações da novela “Laços de Família”, que foi ao ar em 2000.

“Oi, queridos! Nesse calorão que está o Rio fiquei com saudades de me jogar na banheira com minha ‘filhota’ Carolina. Boa quinta pra vocês!”, comentou na legenda da foto em sua conta no Instagram! Veja o clique abaixo:

