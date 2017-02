Veja o teste de elenco de Audrey Tautou para viver Amélie Poulain

O Fabuloso Destino de Amélie Poulain foi lançado na França em 2001 e já é considerado um dos maiores clássicos do cinema francês. Foi no papel da personagem sonhadora que aprecia pequenos prazeres que Audrey Tautou, 40 anos, fez o público mundial se apaixonar por ela.

Depois, ela brilhou como Coco Chanel na cinebiografia Coco Antes de Chanel de 2009 e em filmes como A Delicadeza do Amor e Uma Doce Mentira.

Quando O Fabuloso Destino de Amélie Poulain estreou Audrey tinha apenas 25 anos. O olhar curioso e a doçura da personagem que tanto encantaram o público provém de sua interpretação – e já no teste de elenco ela demonstrava isso.

No vídeo que circula pela internet, ela interpreta a cena em que Amélie liga para o trabalho de seu interesse amoroso – uma das falas mais divertidas do filme. Além disso, em um momento anterior, ela encara a câmera com as expressões da personagem.

Nas sequência, também aparecem os testes de Urbain Cancelier para Collignon e de Yolande Moreau para Madeleine Wallace. Veja: