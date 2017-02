Veja como está o Theo, de ‘Negócio da China’, 8 anos depois

Exibida em 2009, Negócio da China foi a primeira novela protagonizada por Grazi Massafera. A atriz já havia participado de outras duas produções, mas foi na trama das 18 horas da Rede Globo que ela começou a se destacar como atriz.

As cenas da personagem Livia com o filho Theo eram algumas das que mais encantavam os fãs. Interpretado por Eike Duarte, o garotinho desenvolveu uma doença cardíaca que ampliava o drama do enredo da mocinha vivida por Grazi. Theo era fruto da relação de Livia com Heitor, interpretado por Fábio Assunção.

Leia também: Veja como está o Lipe, de ‘Coração de Estudante’, 15 anos depois

Hoje, oito anos depois, Eike segue na carreira de ator. Em 2014, ele deu vida à versão jovem de Laerte – mais tarde vivido por Gabriel Braga Nunes – na novela Em Família. Para ficar mais parecido com Braga Nunes, ele pintou os cabelos de preto.

No ano passado, interpretou Ralf, de Sol Nascente, na juventude. Essa foi a segunda vez em que fez as vezes de um personagem de Henri Castelli mais novo. O mesmo havia acontecido antes em Flor do Caribe – quando ele reencontrou Grazi nos sets de filmagem.

Ralf e lele! Novela – #solnascente #flashback mais uma vez eu de @henricastelli A photo posted by eikeduarte (@eikeduarte) on Nov 5, 2016 at 11:28am PDT

Veja mais fotos de como ele está:

6:00 am 😴 A photo posted by eikeduarte (@eikeduarte) on Feb 2, 2017 at 12:03pm PST