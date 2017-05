Veja como está a Bianca de “Senhora do Destino”

Se você está assistindo à novela Senhora do Destino no “Vale a Pena Ver de Novo”, deve se perguntar onde estão os atores mirins que brilharam no folhetim.

Entre os pequenos talentos estava Marcela Barrozo, que interpretou Bianca aos 12 anos de idade. Filha de Reginaldo (Eduardo Moscovis), a personagem tinha personalidade forte e marcou a lembrança dos telespectadores.

Desde 2009, a estrela é contratada da Record. Você pode até não ter associado o nome à pessoa, mas seu último trabalho em Os Dez Mandamentos. Lembrou?

Veja mais fotos dela:

