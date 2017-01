Um ano sem quimioterapia: Sabrina Parlatore posta antes e depois

Hoje faz 1 ano que terminei as 16 sessões de quimioterapia para o tratamento do câncer de mama. A foto da esquerda foi feita no réveillon do ano passado. Estava completamente esgotada física e emocionalmente. Ainda encararia 33 sessões de radioterapia. A outra foto tirei hoje, quando respiro aliviada com minha energia recuperada e me sentindo forte, pronta para os desafios que a vida nos impõe. Para as pessoas que enfrentam o duro tratamento do câncer, muita paciência, fé e foco! Meu agradecimento especial a todos os familiares, amigos, médicos e enfermeiros que estiveram comigo e me ajudaram muito. Agradeço a Deus pela fé e tranquilidade que me deu. Obrigada à todos que me mandam diariamente mensagens de força e carinho. Um grande ano a todos! Vamo que vamo! #cancerdemama #breastcancer #oneyearchemofree #umanosemquimioterapia #quimioterapia #chemotherapy #nomakeup #semmaquiagem #avidacomoelaé #outubrorosa #pinkoctober #força #fé #saúde #paz #amor #amorproprio #tudopassa #vamoquevamo

