Serginho Groisman leva filho e esposa para palco de seu programa

O apresentador Serginho Groisman, 66 anos, se tornou pai do pequeno Thomas em 2015 e, desde então, é só amores e elogios ao filho e à esposa, a dentista Fernanda Molina.

A mulher e o filho acompanhavam a gravação do Altas Horas, em uma edição especial dedicada ao Dia das Mães, exibida no último sábado (13). Ao final do programa, Groisman decidiu chamá-los ao palco, onde prestou uma homenagem à sua família.

“Minha mãe faleceu em 2006 e meu pai havia falecido em 2000. Praticamente adotei minha mãe, fiquei como ‘pai’ da minha mãe. Muitas das vezes, eu a trouxe no programa para assistir. Quando o meu pai morreu foi que eu realmente aproveitei ao máximo a minha mãe, por isso eu digo que aproveitem bastante suas mães. E agora eu tenho uma segunda mãe”, disse o apresentador.

Mesmo tímido, Thomas roubou a cena ao pisar no palco e chegou a pegar o microfone para conversar com o pai. “Thomas, você está fazendo a gente muito feliz. Muito, viu?”, declarou o apresentador. O pequeno ainda passeou pela plateia, arrastando seus cachorrinhos de brinquedo, e encantou os convidados e o público.

O apresentador finalizou com uma homenagem à esposa: “Eu continuo comemorando o dia das mães com a Fernanda e o Thomas. Ele tem 1 ano e 11 meses, mama direto e está fazendo a gente muito feliz. E hoje, dia 13, também é aniversário da Fernanda!”.