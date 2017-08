Serena Williams sobre carreira: “A gravidez me deu novo poder”

Grávida de oito meses de seu primeiro filho, a tenista Serena Williams, 35 anos, fez uma declaração sobre as mudanças que a gravidez proporcionou em sua carreira em entrevista à revista Vogue norte-americana.

Para a atleta, a oportunidade de ser mãe lhe possibilitou ter outra visão sobre a carreira e as expectativas profissionais.”No momento em que eu descobri [a gravidez], aconteceu algo que me surpreendeu. Eu me tornei muito calma. Eu pensava: ‘você tem que vencer, mas você tem permissão para perder agora, porque você tem algo bom vindo aí.”

Competitiva, Serena sempre se destacou no mundo esportivo. Em janeiro, a tenista venceu o Aberto da Austrália e se tornou a maior vencedora da Grand Slams da era moderna, com 23 títulos.

E Serena não pretende perder o posto que conquistou no começo do ano, mas reunir mais torneios – e se possível, títulos – para a vida. “É muito difícil imaginar qual será o fim de sua carreira. Eu costumava achar que seria quando eu fosse mãe, mas definitivamente voltarei (…) A gravidez me deu novo poder.”

Leia mais: Mães recriam fotos de Beyoncé para mostrar a real maternidade