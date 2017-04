Serena Williams anuncia gravidez de seu primeiro filho

A tenista Serena Williams, 35 anos, está grávida de seu primeiro filho. O bebê é fruto do relacionamento de Serena com o noivo Alexis Ohanian, co-fundador da da rede social Reddit – os dois anunciaram o noivado em dezembro do ano passado.

O anúncio aconteceu nesta quarta-feira (19), no Snapchat da atleta, onde ela compartilhou uma foto em que mostra sua barriga bastante aparente e avisa que está em sua 20ª semana de gravidez.

Isso significa que Serena está grávida de cinco meses e que já estava esperando seu futuro filho ou filha quando ganhou seu 23º Grand Slam,, em janeiro de 2017, no Aberto da Austrália – torneiro que que saiu campeã em final disputada contra a irmã Venus Williams.

A vitória de Serena tornou a americana como a tenista da “era profissional” com mais títulos de Grand Slam, superando a alemã Steffi Graf. Na “era amadora”, o recorde de trofeus pertence a australiana Margaret Court, que tem 24 torneios na carreira.