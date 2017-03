Sasha Meneghel publica raro clique com seus irmãos mais novos

Em visita no Brasil, Sasha Meneghel, 18 anos, filha da apresentadora Xuxa e do ator Luciano Szafir, que agora mora nos Estados Unidos, aproveitou para passar tempo com os irmãos mais novos. Ela veio ao país para o enterro de seu avô materno Luiz Floriano, falecido no domingo (19), aos 85 anos.

Mikael, de 1 ano, e David Szafir, de 2 anos, são filhos de Luciano com a esposa Luhanna Melloni. A irmã coruja publicou vídeos e fotos deles em seu stories – imagens que só ficam disponíveis por 24 horas – no Instagram. “Ain meu coração”, “assim eu não aguento” e “olha essas covinhas” foram algumas da legenda que Sasha colocou para os pequenos. É muito amor!

Veja: