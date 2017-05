Samara Felippo relata processo de aceitação da filha de 7 anos

Samara Felippo relatou em seu Instagram a dificuldade da filha mais velha, Alícia, de 7 anos, em lidar com os cabelos. A atriz desabafou sobre a falta de representatividade de mulheres crespas e cacheadas e confessou que ela mesma teve dificuldades em saber como cuidar dos fios de Alícia e também da pequena Lara, de apenas 4 anos.

Depois de uma crise de aceitação, ela levou a menina ao salão para cortar as madeixas e aproveitou para registrar o momento em vídeo, além de dar dicas às outras mamães que têm filhos cacheados. “Resolvi me inteirar mais e mais sobre cachos. Principalmente porque sou mãe lisa, sempre fui e nunca pensei que fosse um dia cuidar de duas cacheadas. Alícia mesmo num momento de crise me confessou a pouca representatividade na escola, na sala de aula, nas propagandas, nos brinquedos. É essa nossa sociedade racista.”, desabafou a atriz.

Samara luta para que sua filha se aceite e falou também sobre os padrões de beleza impostos pela sociedade: “Quero que ela se ame, se aceite e saiba cuidar de seus cachos maravilhosos. E cresça ajudando a empoderar cada nova cacheada. Cada cabelo é um, então mães, parentes, cuidadores de cacheadas, se informem antes de aceitar “um relaxamentozinho” pra diminuir o volume, um “produtinho” pra domar os cachos. Elas são únicas, poderosas e precisam entender o tamanho desse poder.”

A atriz também compartilhou a foto de Alícia após o corte e anunciou que as duas vão montar um canal no YouTube para trocar dicas com demais meninas de cabelo cacheado e ajudá-las no processo de empoderamento e aceitação. “Perguntei a ela se ela sabia o por que de estarmos fazendo um canal. E ela: ‘Sim mamãe, para dar dicas para meninas cacheadas e empoderá-las para que elas não queiram alisar o cabelo e se amem como são’. Mas até chegar a essa resposta foram anos de exemplo e doutrina.”

Samara ainda falou sobre os esteriótipos que são impostos para as mulheres desde pequenas. “São pelo menos 7 anos tentando mostrar a ela como meninas são poderosas, podem ser o que quiserem, devem ser respeitadas, devem saber se defender, não competem entre si, não são obrigadas a casar e nem a serem mães, isso são escolhas”, finalizou a atriz, que também compartilhou em seu perfil uma série de belos cliques enviados pelas mães de outras meninas crespas e cacheadas. Confira:

😍😍😍😍 #cachos #cacheadas #empoderamentoinfantil #maternidade #girlspower 💪🏻❤ A post shared by Samara Felippo (@sfelippo) on May 25, 2017 at 7:48pm PDT