Samara Felippo: “Não sou negra, mas tenho filhas e luto por elas”

O questionamento das filhas sobre o cabelo crespo fez com que a atriz Samara Felippo, 38 anos, se pronunciasse sobre o assunto e desse uma verdadeira lição sobre empoderamento infantil e sobre representatividade negra.

Tudo começou quando a pequena Alícia, 8 anos, perguntou à mãe por que não existem meninas com cabelos cacheados em sua escola e disse que não gostava de seus fios.

Leia mais: Pela 1ª vez, pesquisas ligadas a cachos superam fios lisos na web

A partir do dilema levantado pela filha, Samara decidiu que precisava passar confiança para sua filha mais velha e aprender a cuidar dos cachos da menina – com tratamentos simples para os fios como xampus e óleos específios e cronograma capilar. “Achava que entendia tudo, mas somos tão arraigados com racismo, machismo e todos esses preconceitos, que cometemos erros sem perceber. Como manter o cabelo amarrado para abaixar o volume ou pentear e fazer comentários do tipo ‘como dá trabalho’. A criança cresce pensando que o cabelo dela é um fardo”, disse em entrevista ao UOL.

Leia mais: “Ser negra no Brasil é nascer sabendo que terá de resistir”

O peso carregado pela filha com sua característica natural aumenta, na opinião da artista, pela ausências de semelhanças físicas entre ela e outras pessoas com quem interage no dia a dia. “Ela não se vê representada em lugar nenhum. E é muito óbvio, pois não existe representatividade negra na mídia, na moda, nos desenhos animados, nos brinquedos. Uma criança negra crescer com um monte de Barbie loira ao redor. Na sala dela, só tem um menino negro, mas ela não se vê ali.”

Lugar de fala

Embora seja branca e reconheça não ser a melhor pessoa para falar sobre o assunto – por não ser negra -, Samara acredita que seu engajamento seja necessário para garantir um lugar de fala na sociedade às filhas Alícia e Lara, 4 anos – fruto do relacionamento da carioca com o jogador de basquete Leandrinho. “Realmente não sou negra, não tenho cachos, mas tenho filhas e luto por elas (…) Podem criticar [o fato de eu ser branca], mas vou falar e massificar o quanto eu puder essa questão que se faz necessária. Enquanto puder falar por elas, falarei.”