Saiba detalhes sobre o novo reality show da Xuxa

Com estreia para o dia 3 de abril, o Dancing Brasil, uma competição de dança dos famosos, é a nova aposta do programa da Xuxa na Record. Serão 14 participantes, sendo eles sete homens e sete mulheres, e devem ser exibidos no mínimo 13 episódios.

Segundo a apresentadora, o quadro – que muito se parece com o que é exibido pelo colega Fausto Silva na Rede Globo – será diferente por ser ao vivo e ter um clima de festa.

Dentre os participantes já definidos pela emissora estão a ginasta Jade Barbosa e as atrizes Maytê Piragibe e Juliana Silveira.

O casal vencedor do Dancing Brasil levará o prêmio de R$500 mil.

A produtora Endemol, que cuida da produção de programas como MasterChef Brasil e do Topa ou não topa, ficará responsável pelo quadro.