Rita e Batata se reencontram 4 anos após o fim de Avenida Brasil

Quem aí se lembra da novela “Avenida Brasil“? Na primeira fase da trama, os atores Mel Maia e Bernardo Simões interpretaram “Rita e Batata”; personagens que seguiriam vividos por Débora Falabella e Cauã Reymond como “Nina e Jorginho”. Na época, o público aprovou a dupla e distribuiu elogios sobre a performance dos pequenos!

Apesar do bom trabalho, já são quase 5 anos desde lançamento da trama global e os dois ainda não haviam se reencontrado. Por isso, o Vídeo Show se encarregou de promover essa surpresa. Enquanto Mel conversava com a repórter, Bernardo se aproximou por um corredor ao fundo até chegar perto das duas. A partir daí, trocaram abraços e muitos sorrisos. Assista no link.

