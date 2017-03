Renata Sorrah sobre volta de Nazaré: Faço o que o Aguinaldo quiser

“Vovó, você está SEM celular?’ Miguel (7 anos) ficou chocado no dia em que fui visitá-los (ele tem uma irmã, Betina, 4 anos) e percebi que tinha esquecido o aparelho em casa”, contou Renata Sorrah, 70 anos, quando nos encontramos no bistrô carioca Escola do Pão, perto da casa dela, no Jardim Botânico.

Naquela tarde, o celular havia ficado em casa de novo. E, sim, Miguel, dá para sobreviver – e ter ótimas conversas sem ele, aliás. Mas a surpresa do primogênito da pediatra Mariana, única filha de Renata, talvez só seja menor do que a dos fãs da “loira confusa da matemática” quando descobrem que ela não tem conta em redes sociais. Para quem não sabe, a loira é um dos mais famosos memes da internet, inclusive americana, e foi criado com base em uma imagem de Renata como a malvada Nazaré Tedesco, da novela Senhora do Destino (2004).

“Todos os perfis Renata Sorrah são falsos. Já tentei usar um com o meu apelido de família, Reni, mas não entendi direito como funcionava e desisti”, avisa a atriz. É pelo WhatsApp e por e-mail que ela é atualizada sobre o sucesso digital de Nazaré. “Outro dia uma menina me pediu uma foto e falou: ‘Vou contar para a minha mãe que tirei uma foto com a Nazaré Tedesco!’ Ela não tinha idade para ter assistido à novela, é fã dos memes. Isso é impressionante. Nazaré não me pertence mais.”

Pois é possível rever as maldades e trapalhadas de uma das vilãs mais queridas do Brasil desde o dia 13. Senhora do Destino, já reprisada em 2009, voltou ao Vale a Pena Ver de Novo. “O triste é que, por causa do horário, vão ter que cortar muitas cenas. Imagina que em uma delas a Nazaré entra em um cinema, faz um boquete (Renata escorrega na cadeira do restaurante, imitando a cena) e daí aparece limpando a boca. Imagina se dá para mostrar isso?!”

A aparição de Nazaré, porém, não se limitará às tardes. Aguinaldo Silva já anunciou que tem planos de ressuscitá-la em sua próxima novela, em 2019. “Vai voltar a única vilã de novela que virou personagem da internet no mundo inteiro (…) E, quando ela reaparecer, restará até o final da novela a pergunta: será ela mesma?”, escreveu em seu blog. Renata confirma que já está reservada. “Faço o que o Aguinaldo quiser.”

A parceria entre os dois é antiga e sempre um triunfo – vide Pilar Batista (Pedra sobre Pedra) e Zenilda (A Indomada). “Sabe que o Aguinaldo era colaborador do Gilberto Braga em Vale Tudo?” Isso quer dizer que a alcoólatra Heleninha Roitman – minha preferida – também tem um dedo do autor. E aí vem outra revelação: “Não bebo, com licença da Heleninha”. E continua: “Vinho é uma taça só. Cerveja, se bem gelada, é gostosa”. E dá uma risada.

Renata já havia almoçado, em casa, como (quase) sempre – arroz, feijão, batata, frango e salada. Tomou uma água e pediu um café, sem ser de máquina. “Se não tiver, eu faço para a senhora”, respondeu o garçom. “Isso é uma das coisas interessantes de ser atriz. Quando acaba de ler um livro ou ver uma pintura, você não tem como dar um retorno para o artista. Com o ator é mais direto. No teatro, então, ainda tem o aplauso, imediato.”

É aos palcos que Renata se dedicará neste ano, com a Companhia Brasileira de Teatro, de Curitiba. Um dos projetos envolve preparação na Alemanha, de onde veio o pai dela, Peter Sochaczewski, pouco antes da Segunda Guerra. “Minha mãe era diplomata e trabalhava com Guimarães Rosa. Quando ficou noiva, precisou pedir autorização do Getúlio (Vargas) para se casar com um estrangeiro. Ele recomendou que ela mudasse de noivo!” Felizmente, para nós, a dramaturgia nacional e a internet mundial, a recomendação foi ignorada.