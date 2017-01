Relembre como eram Sasha e Malia no início do 1º mandato de Obama

Muita coisa pode mudar em 8 anos, não é mesmo? Esse foi o período em que Barack Obama ficou na presidência dos EUA – que se iniciou em 20 de janeiro de 2009 e se encerra no próximo dia 20. Entre decisões políticas, mudanças econômicas e outras transformações ocorridas no tempo em que Obama foi o presidente americano, uma mudança na família do político chama a atenção: as filhas de Barack com Michelle Obama, Sasha e Malia, cresceram muito!

Estamos tão acostumadas com a imagem atual das garotas, de jovens americanas buscando sua individualidade, que fica difícil lembrar o quanto elas eram fofinhas quando foram morar na Casa Branca. Afinal, Sasha – hoje com 15 anos – tinha 7 anos e Malia – hoje com 18 anos – tinha 10 anos nessa época.

Quem relembrou tempo foi a primeira-dama. Na quarta-feira (11), ela compartilhou, em seu perfil do Instagram, uma foto da família quando Barack havia acabado de assumir a presidência. “Tão orgulhosa do POTUS e de tudo que conquistamos juntos. Que jornada incrível recheada de pessoas inesquecíveis. Te amo, Barack.”, escreveu Michelle na legenda.

Veja o antes e depois da família Obama: