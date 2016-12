Regina Casé sobre fim do “Esquenta!”: “Ficará no coração”

Domingo a gente começa um novo ano com uma despedida. No primeiro dia de 2017, vamos dar um "até logo" pro #Esquenta. Esse programa tão forte, potente e cheio de diversidade e alegria, que abriu portas para discutirmos tantos assuntos importantes em pleno domingo na TV aberta, chega ao seu último episódio da última temporada. Sou muito grata por ter feito parte dessa família, desse sonho, por todos esses anos. Nossos planos pra 2017 são muito bons, mas o #Esquenta vai ficar guardado num baú de prata dentro dos nossos corações! Espero vocês no domingo pra uma despedida daquelas!

