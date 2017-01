Rara aparição: Miguel, filho de Júlia Lemmertz, posa com a mãe

A atriz Júlia Lemmertz, 53 anos, não costuma publicar muitas fotos dos filhos Luiza, de 28 anos, e Miguel, de 16 anos, em suas redes sociais. Porém, após as comemorações de ano novo, ela fez uma exceção e compartilhou dois cliques com o caçula – fruto do casamento com o ator Alexandre Borges – em seu perfil do Instagram.

Leia também: Julia Lemmertz fala sobre o impacto de atuar em O Pequeno Segredo

No primeiro, o garoto aparece com a mãe e outras três mulheres. A atriz até brincou na legenda dizendo que ele estava “entre flores”.

Entre as flores🌞 A photo posted by Julia Lemmertz (@lemmertzju) on Jan 1, 2017 at 12:26pm PST

No segundo, o rosto do rapaz não aparece, mas é bonito de ver o carinho entre mãe e filho compartilhado nesse forte abraço:

Abraço ❣ A photo posted by Julia Lemmertz (@lemmertzju) on Jan 1, 2017 at 6:50pm PST

Leia também: Alexandre Borges, Julia Lemmertz e Nanda Costa defendem o direito da mulher sobre o seu corpo em vídeo genial

Há cerca de de 3 meses, Júlia havia compartilhado um clique nostálgico em que Luiza aparece segurando o irmão, ainda bebê, no colo. A semelhança da filha com a atriz é impressionante.

❤️❣️Luiza e Miguel 2000 A photo posted by Julia Lemmertz (@lemmertzju) on Oct 13, 2016 at 7:48am PDT

Nestas outra foto, compartilhada por um fã clube, os irmãos aparecem juntos recentemente:

Os Irmãos mais lindos ❤😍👑👑👫 A photo posted by Luiza Lemmertz (@luizalemmertzfc) on Dec 21, 2014 at 8:48pm PST