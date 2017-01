Rara aparição: filhos da Celine Dion posam em foto com a cantora

A cantora Celine Dion, 48 anos, compartilhou em sua conta no Instagram uma linda (e rara!) foto na companhia dos filhos René-Charles, de 15 anos, e dos gêmeos Nelson e Eddy, de 6 anos. A foto retrata o natal da família – e eles aparecem em seus pijamas festivos.

“Memórias do feriado! Agora é tempo de voltar ao trabalho”, escreveu Celine na legenda. A família ainda se recupera da morte do marido da cantora e pai dos seus três filhos, René Angéli, que faleceu em janeiro do ano passado, aos 73 anos, após uma longa batalha contra o câncer na garganta.

A última vez que a família foi vista reunida aconteceu em outubro passado, quando passeavam pelos parques da Disney em comemoração ao aniversário dos gêmeos.

Family time in Disneyland for the twins’ 6th birthday! Un beau moment passé en famille à Disneyland pour le 6e anniversaire des jumeaux! #FunTimes #HappiestPlaceonEarth – Team Céline 🎉🎈🎁 Photo credit: @Denisetruscello A photo posted by Céline Dion (@celinedion) on Oct 27, 2016 at 12:54pm PDT

