Rainha Elizabeth II quebrará o dress code depois de 43 anos

Sinônimo de tradição e de códigos restritos de vestimenta, a rainha adotará pela primeira vez em 43 anos uma vestimenta casual na Abertura do Parlamento britânico, que acontecerá dia 19 de junho. No lugar do vestido cerimonial, do manto de veludo e da coroa de quase 2 quilos incrustada com (muitas) pedras preciosas, Elizabeth II usará um de seus icônicos chapéus e um “day dress“, tipo de roupa que costuma usar em eventos e aparições comuns.

O motivo? A recente convocação das eleições gerais, que foi reprogramada para o dia 8 de junho causou um conflito de datas. Seria quase impossível realizar dois eventos de proporções tão grandes em um período curto e sem tempo para ensaios. A mudança no calendário real foi divulgada na última quinta-feira (27) pelo Palácio de Buckingham.

A rainha chegará à cerimônia de carro, ao invés de uma carruagem, acompanhada de Filipe, duque de Edimburgo, que vestirá um morning coat (espécie de terno usado por homens da coroa em eventos sociais) ao invés do uniforme completo da marinha.

A última vez que Elizabeth II vestiu roupas casuais em uma Abertura do Parlamento foi em 1974. Na ocasião, a majestade adotou um vestido de mangas longas na altura dos joelhos, um chapéu mais bolsas e sapatos pretos.