Príncipe George irá estudar em escola que ensina a “ser generoso”

O Príncipe George, 3 anos, já pode arrumar sua mochila, estojo e cadernos, pois, em breve, deve iniciar sua vida escolar. O Palácio de Kensington anunciou, na última sexta-feira (24) , que foi decidida a escola que o pequeno herdeiro do trono inglês vai estudar a partir de setembro deste ano.

“O duque a duques de Cambridge anunciam que o Príncipe George vai estudar na Thomas’s Battersea School, em Londres, a partir de setembro de 2017.”

The Duke and Duchess of Cambridge have announced that Prince George will attend Thomas's Battersea School in London from September 2017. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) March 24, 2017

O instituto escolhido para receber o filho do Príncipe William e Kate Middleton é a escola particular Thomas Battersea, uma instituição mista que recebe mais de 500 alunos e com uma mensalidade de 6 mil euros (aproximadamente 20 mil reais), informou o El País.

A escola se diferencia por adotar uma filosofia de ensino que educa seus alunos a serem generosos uns com os outros. Além da generosidade, a escola também ensina suas crianças a não ter melhores amigos para evitar ferir os sentimentos dos demais colegas.

A escolha da Thomas Battersea surpreendeu várias pessoas, pois imaginava-se que o terceiro na linha sucessória do trono inglês seguisse os passos de seu pai e tio. William e Harry estudaram na Wetherby School, Ludgrove School e encerraram o ciclo básico de estudos no Eton College. As três são escolas tradicionais britânicas apenas para garotos.

A Thomas Battersea aceita meninos e meninas com idades entre 4 e 13 anos. Antes dela, George frequentou a creche Westacre Montessori, em Norfolk, que usa o método montessoriano, que respeita as limitações pessoais e a evolução do processo de desenvolvimento natural de cada aluno. Escolas nesse estilo se tornaram sucesso no mundo todo desde que o bebê real passou a frequentar a Westacre no início de 2016.

