Rara aparição: Patrícia Poeta mostra filho de 15 anos em vídeo

Agora, um momento curioso e engraçado ao mesmo tempo dessas férias… Nos dias em que fiquei em Sumba, chamou minha atenção que muitas mulheres da ilha com quem conversava tinham a boca avermelhada. Parecia um batom, mas não era…algo diferente… novo pra mim, claro. Às vezes, até os dentes ficavam vermelhos. Confesso que não tinha como não reparar neles. Óbvio que minha curiosidade me venceu. Educadamente, perguntei como elas ficavam com os lábios daquela cor. E descobri que era por causa de uma planta, a bettle nut. As sumbanesas mastigam ela já seca, várias vezes ao dia, geralmente após as refeiçōes. E depois cospem a planta – uma tradição de centenas de anos. A bettle nut solta uma espécie de tinta e os lábios, consequentemente, ficam bem vermelhos. É uma espécie de batom natural. Tb acreditam ser bom pra saúde dos dentes. 😱 Claro que dei um jeito de provar! E o momento " prova" foi engraçado, como vocês podem acompanhar nesse vídeo que editei em duas partes! Enjoy it! 😉😂 Divirtam-se! 😂😂😂😘😘 #bettlenut #planta #ilhadesumba #securiosidadematasse #kkkkkk

A post shared by patriciapoeta (@patriciapoeta) on Jul 27, 2017 at 11:32am PDT