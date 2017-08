Neste domingo de Dia dos Pais, separamos cinco pais famosos que não são apenas uma inspiração para os seus filhos e filhas, como também deveriam ser para outros pais. Afinal, aquele papo de “pai ajuda” já passou da hora de ficar para trás. A presença, os cuidados e a responsabilidade social empregados por esses cinco homens são inspiradoras.

Cauã Reymond

Cauã Reymond divide a vida de galã global com a de pai presente. Mesmo após o divórcio com a atriz Grazi Massafera, Cauã não abandonou a responsabilidade e a sensibilidade que a paternidade exige – como deveria ser sempre. Na última terça-feira (08), o ator compareceu ao programa Conversa com Bial, onde disse que mantém uma boa relação com a ex-mulher com o intuito de conviver ao máximo com a filha Sofia, 4 anos.

“Há dois dias, não durmo. Ela estava gripadinha quando voltei da viagem. (…) Me organizo de acordo com a agenda dela, o que deixa as pessoas muito nervosas. Eu e Grazi quebramos muito o galho um para o outro”. Cauã também contou que amadureceu enquanto homem após ganhar sua filha. “Mudou muito a minha maneira de ver as mulheres depois que a Sofia nasceu”. Inspirador!

Alexandre Nero

Alexandre Nero tem gritado aos quatro ventos o quanto está amando ser pai. Em todas as entrevistas que participa, faz questão de comentar o quanto Noá, de apenas um ano, o faz feliz. O ator contou no programa Altas Horas que exerce seu papel paterno com amor, mas que as mães são heroínas, pois passam por todo o processo prazeroso, mas também difícil da gravidez.

Para a QUEM, disse que ainda está começando. “Abdico de muita coisa, mas não sofro. É muito divertido estar com ele. Ele é muito fofo”, conta. Além de exercer seu papel, Nero faz o primordial, que é respeitar e valorizar o papel de sua esposa enquanto mulher e mãe.

Will Smith

Como se já não bastasse ser um artista incrível, Will Smith ainda é pai de dois ícones: Willow e Jaden Smith. Em uma entrevista ao amigo Jay-Z para a FoxNews, Will contou que a filha lhe ensinou da maneira mais radical à ouvir a opinião dos filhos e saber que o que eles sentem também deve ser levado em conta.

“Ela tinha nos dito que queria parar de fazer os shows que havia agendado após o lançamento de ‘Whip My Hair’. Eu insisti que ela tinha que manter seus compromissos, e um dia chegamos em casa e ela tinha raspado o cabelo”. Will entendeu o recado de Willow, e passou a ouvir com mais sensibilidade o que seus filhos têm a dizer. ““Eu disse: ‘Ok, eu entendi. Não vai ter mais problema vindo de mim. Podemos ir embora se você quiser'”, contou.

Barack Obama

Que Obama é um ícone muito querido, todos nós sabemos. Ele também não fica atrás quando o assunto é paternidade, principalmente pela forma que se relacionar com sua duas filhas mulheres: Malia e Natasha Obama.

Obama tem o costume de não expôr a vida de suas filhas na imprensa e sempre tenta se redimir quando está errado, quebrando o tabu de que o pai deve ser uma autoridade inquebrável e insensível.

O ex-presidente dos EUA também conscientiza suas filhas sobre a questão racial existente na sociedade e respeita a escolha das meninas independente do assunto.

Bruno Gagliasso

Bruno Gagliasso tem quebrado tabus no que se diz respeito ao racismo. Ao adotar Titi, 4 anos, Bruno e sua parceira Giovanna Ewbank tiveram que lidar com vários comentários racistas direcionados à filha. O ator não mediu esforços para tomar providências e fez declarações contra tal discriminação.

“Cabe à polícia cuidar disso agora. A gente combate o preconceito com amor e justiça. Temos policiais bons que vão descobrir quem fez isso. Minha filha tem algo que esses caras não têm: amor“, disse no Domingão do Faustão.

Além disso, o ator conta que amadureceu como pessoa e passou a enxergar a vida de outro modo, com mais responsabilidade e tato. “Meu comprometimento com os outros e com a vida mudou. Você passa de fato a querer ser um exemplo. Quero ser exemplo como pai, como filho, porque quero ensinar a ela”, explica em um vídeo produzido pela própria Giovanna, em seu canal no Youtube.