Otto, filho de Sophie e Daniel, prova que beleza é de família

Otto, filho de Sophie Charlotte, 28 anos, e Daniel Oliveira, 39, tem apenas 1 ano e dois meses, mas já mostra que puxou aos pais no que se refere a charme e beleza. Não faltam aparições fofas nas redes sociais do casal de atores. Fora do mundo virtual, ele já acompanhou os pais em uma partida de futebol no Mineirão e no Programa do Jô.

“Eu ainda amamento o Otto. Estou conseguindo conciliar, me organizar. Ele é um bebê incrível, bem tranquilo“, contou Sophie ao Gshow quando Otto completou o primeiro ano de idade. Casados desde 2015, Daniel e Sophie contracenam em “Os dias eram assim”, no ar na TV Globo.

Fizemos um compilado de momentos em que Otto provou que a genética não falha:

Maternidade ostentação .. pelos olhos do Papai do Otto @danieldeoliveiramor A post shared by Sophie Charlotte (@sophiecharlotte1) on May 22, 2017 at 5:47pm PDT

O último clique compartilhado por Sophie, em momento encantador.

otto fez 1 ano e tem os pais mais legais do mundo! A post shared by gabriel leone (@leonegabriel) on Mar 20, 2017 at 11:56am PDT

O ator Gabriel Leone compartilhou esse momento do aniversário de Otto, que teve como tema o Pará, origem paterna de Sophie.

Aos quatro meses, Otto assistiu à sua primeira partida de futebol no Mineirão.

Otto mesi ❤️ A post shared by Sophie Charlotte (@sophiecharlotte1) on Nov 14, 2016 at 7:12am PST

Carnamor 📷🖤 @danieldeoliveiramor A post shared by Sophie Charlotte (@sophiecharlotte1) on Feb 28, 2017 at 9:25pm PST

Durante o carnaval ❤

Nosso amado Otto A post shared by Sophie Charlotte (@sophiecharlotte1) on Jul 13, 2016 at 7:08am PDT

A primeira aparição foi após seu batizado, em julho passado.

Acompanhando a mãe em entrevista no Programa do Jô, em novembro, aos sete meses. “O Otto é de muita luz. Quando eu comecei a sair com ele para passear, por mais que eu quisesse ser discreta… Ele sorri e puxa papo com todo mundo!”, disse Sophie no programa.

Mostrando que está a cara do pai.

