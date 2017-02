Oprah explica opção por não ter filhos: “não teria sido boa mãe”

Oprah Winfrey, 63 anos, nunca teve filhos. E ela está bem com essa decisão. Casada há mais de 30 anos com Stedman Graham, 65 anos, a famosa apresentadora dos Estados Unidos disse que nesse tempo todo de união nunca desejou ter descendentes porque acredita que não seria uma boa mãe para as crianças.

“Eu não quis filhos; não teria sido uma boa mãe para os bebês. Eu não tenho a ‘paciência'”, disse a norte-americana a revista Good Housekeeping U.K..

Na entrevista, Oprah fala que o projeto Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls – fundado em 2007, na África do Sul e que abriga 172 meninas – a completa em relação ao sentimento de maternidade.

“[O projeto] É mais gratificante do que eu poderia imaginar. Eu estou fazendo isso para ajudá-las, mas ele trouxe uma luz para minha vida que eu não consigo explicar. Quando as pessoas me pressionavam para casar e ter filhos, eu sabia que eu não seria aquela pessoa que se lamentaria por nunca ter tido, porque eu sinto que eu sou como uma mãe para as crianças do mundo”, explicou.

Para Oprah, o amor não tem fronteiras e não difere a origem da pessoa que você ama. “Não importa se a criança vem do seu ventre, ou se você encontrou a pessoa com 2, 10 ou 20 anos. Se o amor é real, o carinho é puro e vem de um lugar bom. Funciona“.