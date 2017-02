Olivier Anquier publica rara foto das duas filhas juntas

Desde o início do ano, o nascimento da pequena Olívia alegra a vida do chef Olivier Anquier e de sua família. A filha do apresentador com a atriz Adriana Alves nasceu no dia 3 de janeiro e parece já ter ganhado o carinho da irmã mais velha, Júlia, 22 anos.

Nesta terca-feira (21), Anquier compartilhou em seu perfil do Instagram um clique em que a primogênita carrega a caçula no colo em frente ao Edifício Itália, no centro de São Paulo. “Minhas duas filhas primeira e última. Lindas”, brincou o pai babão na legenda. Júlia é filha do chef com a atriz Deborah Bloch.

Há uma semana, a mamãe Adriana havia compartilhado uma foto em que o rostinho da pequena Olívia aparece pela primeira vez. No entanto, no último mês, não faltaram fotos com a neném no colo.

Já Olivier, comemorou o primeiro mês da filha com uma colagem em que dava para ver perfeitamente o rosto de Olívia – que já demonstra ser uma mistura perfeita do pai e da mãe.