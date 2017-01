Octavia Spencer oferece sessão de cinema para famílias carentes

Octavia Spencer, vencedora do Oscar de atriz coadjuvante por Histórias Cruzadas (2012), foi escolhida para viver uma das três grandes personagens do filme Estrelas Além do Tempo. O longa – com estreia prevista para fevereiro no Brasil – mostra a trajetória de três funcionárias negras que trabalharam na NASA e fizeram parte da equipe que levou o americano John Glenn a ser o primeiro homem a orbitar a Terra, em 1962.

Motivada por sua experiência de vida e inspirada pela história do filme, Octavia fechou uma sessão de cinema para que famílias de baixa renda pudessem assistir ao longa. “Se você conhece uma família que gostaria de assistir nosso filme, mas não pode pagar, tragam eles”, disse ela em um post em seu perfil no Instagram. “Minha mãe não poderia pagar pra levar eu e meus irmãos, então estou honrando ela e todas as mães solteiras neste #mlkweekend”. A hashtag que acompanha o post é do Martin Luther King Weekend, feriado em homenagem ao líder do movimento dos direitos civis dos negros nos EUA.

“Minha mãe nos ensinou a ver as pessoas como pessoas. Todas elas como pessoas. Nos ensinou a entender nosso lugar no mundo”, continuou a atriz no Instagram. “E nosso lugar no mundo é: se você quer ser um líder, seja! Você pode!”.