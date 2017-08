Obama cita frase icônica de Mandela para enfrentar racistas

A cidade de Charlottesville, no estado da Vírgínia, nos Estados Unidos, foi palco de manifestações de supremacistas brancos que são contra negros, imigrantes, gays e judeus no último sábado (12).

O ato organizado por simpatizantes da ideologia nazista chocou o a população norte-americana e repercutiu mundialmente pelas declarações de ódio e por ter provocado a morte de uma pessoa – atropelada por um dos manifestantes locais.

Impactado pela violência ocorrida no país, o ex-presidente dos EUA Barack Obama pronunciou-se sobre o caso citando uma das mais famosas frases do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela (1918-2013) sobre igualdade: “Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou sua religião. As pessoas têm que aprender a odiar, e se elas podem aprender a odiar também se pode ensiná-las a amar. O amor chega mais naturalmente ao coração humano que o seu contrário.”

Obama foi o primeiro presidente negro da história dos EUA; Mandela foi o líder da África do Sul que buscou o fim do apartheid no país – regime segregacionista que privava a população negra direitos sociais, econômicos e político e privilegiava a branca.