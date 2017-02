Em rara aparição, Nina passeia com a mãe Débora Falabella

Um dia antes de completar 8 anos, na terça-feira (21), a atriz Débora Falabella foi clicada ao lado da filha Nina, de 7 anos, durante passeio no shopping no Rio de Janeiro. Ela não costuma mostrar muito a menina, que é fruto do casamento de cinco anos com o cantor Chuck Hipolitho.

Junto com elas, estavam a também atriz Cynthia Falabella, irmã de Débora, com a filha Lis. As meninas aparecem fantasiadas de Lady Bug e Princesa Bella, já em clima de carnaval.

Débora não costuma publicar fotos do rosto de Nina, mas, há quatro dias, compartilhou um clique curtindo o Carnaval com a pupila.

Amor de carnaval 🎉🎉🎉🎉 A post shared by Débora Falabella (@deborafalabellaoficial) on Feb 18, 2017 at 5:58am PST

Veja mais cliques de mãe e filha:

Nina/Frida #frida #fridakahlo A post shared by Débora Falabella (@deborafalabellaoficial) on Sep 11, 2016 at 11:53am PDT

❤️🌹Nina/Frida A post shared by Débora Falabella (@deborafalabellaoficial) on Sep 11, 2016 at 11:53am PDT