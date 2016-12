Nicole Kidman aparece quase irreconhecível em fotos aos 16 anos

No início de sua carreira, a atriz australiana Nicole Kidman, 49 anos, foi capa da revista para adolescentes Dolly Magazine, em 1983. Naquele ano, ela era uma adolescente de 16 anos e foi fotografada para um editorial da revista, em que aparece com um look típico da década de 1980 completamente diferente do que se tornaria – 13 anos depois ganhou um Oscar e se firmou como figura mundialmente conhecida.

De acordo com a editora da revista Dolly, Lisa Wilkinson, a edição foi uma das mais populares nos 46 anos de história da publicação, que anunciou seu fim. Nas fotos, Nicole já aparece com o cabelo ruivo. “Todos achavam que o ruivo era natural, mas era tingido, na verdade”, contou a atriz. Ela também disse se arrepender de alisar o cabelo: “Quem tem cabelo encaracolado, não alise. Depois que você alisa, os cachos não voltam mais”.

Como em quase toda foto que descobrimos do passado, a belíssima Nicole Kidman também não escapou dos cliques constrangedores na adolescência.

No vídeo, o momento em que Nicole relembra as imagens no programa The Graham Norton Show em entrevista para divulgar o filme Lion – Uma jornada para casa:

