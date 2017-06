Nicette Bruno rebate comentário homofóbico no programa Encontro

Algumas pessoas costumam justificar seus preconceitos dizendo se tratar de uma questão geracional. No entanto, a atriz Nicette Bruno, 84 anos mostrou que idade não é desculpa para intolerância contra a diversidade durante participação no programa Encontro, da TV Globo, desta quinta-feira (22).

Uma convidada da plateia disse que não aceitaria caso sua filha se declarasse homossexual. “Ia sentar e conversar com ela. Procuraria um especialista. Não é o preconceito com outras pessoas. São as minhas filhas”, disse a mulher. Inconformada com essa afirmação, Nicette fez questão responder ao comentário homofóbico.

“As pessoas não são iguais, não tem duas pessoas iguais. Cada um tem a sua individualidade, tem o seu caminho a seguir e todos devem conviver da mesma forma e da mesma maneira. Porque é curioso que fica se pensando, nesse caso da homossexualidade, como se fosse uma coisa estranha, uma coisa diferente, um defeito. Não é! Meu Deus, é a vida, é a individualidade da pessoa“ , disse a atriz.

“Você pode ter dez filhos. Os dez serão diferentes. Você vai educá-los de acordo com a sua visão de família. Mas, para cada um, você precisa ter um sentido único, porque eles são diferentes. Então não são eles que precisam se modificar, você que tem que se adaptar a cada um deles, pois isso forma uma família, não é?“, complementou Nicette, recebendo muitos aplausos da plateia.

A apresentadora Fátima Bernades chegou a complementar o comentário da atriz. “Na verdade, eu acho que muito é a expectativa que os pais geram em relação aos filhos, que provoca esse desconforto”. Foi então que Nicette reforçou ainda mais o problema de se confundir homofobia com opinião: “É um problema de preconceito, sim. Claro que isso já vem de muito tempo e isso é incutido nas pessoas desde muito cedo a ter esse preconceito“, finalizou.

Assista ao episódio pelo site do GShow.

Nicette Bruno é MARA!"Você pode ter 10 filhos.Os 10 serão diferentes.Não são eles que têm que mudar.Você tem que se adaptar a eles"#Encontro pic.twitter.com/fyNDnyRxfg — Encontro com Fátima (@EncontroFatima) June 22, 2017

Quer ficar por dentro das principais notícia de CLAUDIA? Assine a nossa newsletter!