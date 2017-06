Nasce a filha de Mel Fronckowiak e Rodrigo Santoro

Foi anunciado nesta quarta-feira (7) o nascimento da filha dos atores Mel Fronckowiak, 29 anos, e Rodrigo Santoro, 41 anos.

A pequena Nina veio ao mundo na Casa da Saúde e Maternindade São José, no Rio de Janeiro, na semana passada, de acordo com o colunista Leo Dias. A assessoria de imprensa do ator não desmentiu a informação, apenas disse que não falaria sobre o assunto por se tratar de algo pessoal.

A menina é a primeira filha do casal, que está junto desde 2013 e que não esconde seu desejo de oficializar e união, de acordo com o jornal Extra.