“Não sou um suicida”, declara Brad Pitt aos fãs

Brad Pitt garantiu aos fãs que está bem e que nunca pensou em suicídio após o divórcio de Angelina Jolie. O ator de Hollywood, que atualmente disputa na justiça a guarda dos seis filhos com Jolie, revelou em entrevista recente a GQ americana que seus problemas com o álcool contribuíram para o fim de seu casamento, deixando os fãs preocupados com a maneira com a qual ele estaria lidando com os problemas.

No entanto, Pitt falou à agência de notícias Associated Press que está “mantendo o barco flutuando” e descobrindo como trabalhar em uma “nova configuração”. “Eu não tenho segredos. Eu não tenho nada a esconder. Nós somos humanos e eu acho que a condição humana é muito interessante. Se não estamos falando sobre isso, então não estamos melhorando”, afirmou o ator.

“As crianças são tudo. São minha vida. Estou focado nelas, como deveria ser. Não é como se eu fosse suicida ou nada do tipo. Ainda há muita beleza e amor no mundo. Recebi muito carinho. Está tudo bem. É apenas a vida.”

Pitt também falou sobre a atenção que a mídia tem dado à disputa pela guarda de seus filhos. “Crianças são muito delicadas, elas absorvem tudo. É preciso explicar a situação a elas e escutá-las. Quando eu chego cansado do trabalho em casa, não consigo ouvi-las. Quero ser melhor do que isso“, finalizou.